La "respiración antipánico" de Pablo Motos contra el coronavirus: "Es normal tener miedo" Ecoteuve.es 12/03/2020 - 10:31 0 Comentarios

'El Hormiguero' se emitió este miércoles por primera vez sin público en el plató

Pablo Motos presentó, por primera vez, El Hormiguero sin público, debido a las restricciones impuestas contra el coronavirus. "Es la primera vez que me enfrento a un programa así", dijo este miércoles. "Me resulta bastante raro, siempre hemos tenido público en 14 años".

Pablo Motos ha hecho varios llamamientos en los últimos días sobre el coronavirus y este miércoles hizo una reflexión sobre el miedo, teniendo en cuenta las situaciones excepcionales que se están viviendo.

"Yo paso miedo cada noche antes de salir. Sé bastante del miedo. El miedo a veces me paraliza y me deja como en blanco. Esto me ha hecho estudiar mucho sobre el miedo. Qué es y por qué pasamos miedo", comenzó el presentador de Antena 3.

"Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. A veces nuestra mente imagina lo peor. Aunque sea solo un pensamiento, lo asumimos como realidad. Y no lo es", insistió el comunicador. "Es normal tener miedo, las cosas pasan deprisa y el coronavirus es invisible, pero tenemos que ser valientes. Y si no podemos ser valientes, tenemos que fingirlo".

Acto seguido, Motos compartió con la audiencia una práctica que suele realizar antes de comenzar cada programa para vencer esa parálisis que le provoca el miedo. "Lo que hago es intentar crear armonía a mi alrededor: cantar, reír, bailar... Al principio os vais a sentir ridículos, pero luego funciona. Y empezar a controlar la respiración. Se llama respiración antipánico, y yo la hago cada noche", comentó.

"Se coge y se suelta el aire siempre por la nariz. Lo coges durante cinco segundos, aguantas otros cinco y sueltas por la nariz en siete u ocho", explicó el presentador, que luego dio la explicación técnica de por qué funciona. "A mí me sirve y lo quería compartir con todos vosotros".