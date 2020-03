La bronca de Noemí Galera a Eva en 'OT 2020' tras reírse en pleno pase de micros: "Te vas a arrepentir" Ecoteuve.es 11/03/2020 - 20:15 0 Comentarios

Manu Guix echa un rapapolvo a la concursante por su actitud en la Academia

Gran toque de atención a Eva en OT 2020. Después de tres días quejándose continuamente del tema que le han asignado para la novena gala de la edición, Noemí Galera y Manu Guix han decidido mover ficha y abroncar a la concursante. Ambos han recriminado a la gallega la actitud con la que ha afrontado esta semana de trabajo en la Academia.

Este miércoles, durante el pase de micros, Eva interrumpió la parte final de Hoy la bestia cena en casa, de Zahara, por un ataque de risa causado, según alegó, por un supuesto gesto de Capde. Los profesores no le siguieron la broma a la joven y Manu Guix aprovechó la ocasión para reprocharle su comportamiento.

"Ha llegado el momento de que olvides tu déficit de atención y te pegues un curro de la hostia. Porque sí. Creo que no basta con esto que tanto nos gusta de ti, tu magnetismo y tu expresividad. Tiene que ir acompañado de una buena ejecución. Ya no es solo el fallo de la letra, es que empezaste mal e imprecisa", empezó diciendo el director musical de la escuela.

"Esta semana ya vas con retraso, el día de ayer fue un día perdido y el de antes de ayer también", le recriminó. "Hostia... hoy me ha costado ensayar contigo porque estabas todo el rato mirándote en el espejo, mirando para la puerta haber quién hay. Tienes un TDA, vale, pero tómatelo en serio ya. Me lo paso super bien contigo, pero quiero ver que realmente tienes ganas de seguir en este concurso. Déjate la piel porque tienes que clavar este tema y demostrarte a ti misma que lo puedes hacer bien, sin excusas y sin distracciones", le animó con contundencia el profesor.

Noemí Galera apoyó las palabras de su compañero: "Te vas a arrepentir, Eva. No sé cómo decírtelo", aseguró la directora de la Academia mientras la concursante rompía a llorar. Manu Guix aseguró entonces que no era su intención hacerle pasar un mal rato. "Pero es que es necesario decírselo y que se de cuenta. No tiene más", alegó Galera mientras todos la animaban para que se pusiera las pilas.