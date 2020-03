El golpe bajo de Joaquín Prat a Fani: "Le puso los toriles al novio, no va a respetar una amistad" Ecoteuve.es 11/03/2020 - 18:46 0 Comentarios

El presentador apoya a Rocío Flores dos días después de decir que es "vaga"

La relación de amistad entre Rocío Flores y Fani en Supervivientes se empieza a tambalear. La hija de Antonio David ha estallado después de enterarse de que su 'amiga íntima la ha criticado por la espalda llamándola "vaga" y cuestionando su caché que, recordemos, es el más alto de la edición con 30.000 euros: "Pez gordo".

La bronca, por la que ambas serán sancionadas este jueves al incumplir la regla de no poder hablar de playa a playa, ha sido analizada primero en El programa de Ana Rosa y Joaquín Prat ha asestado una 'puñalada' a Fani: "Si le ha puesto los toriles a su novio, ¿qué te crees, que va a respetar una amistad de cuatro días?".

Lea también: Fabio da la cara tras desvelarse su infidelidad a Violeta: "No te lo mereces"

El discurso del presentador parece haber cambiado, dado a que hace unos días, se posicionó como el principal fustigador de los Flores al atacar a Antonio David diciéndole que se había "venido arriba" y afirmar que Fani llevaba razón al llamar "vaga" a Rocío Flores.

Ana Rosa ha intervenido en el debate para defender a Rocío: "Tiene mucho 'andao', no se puede meter con alguien de 23 años". Mientras tanto, Beatriz Cortázar ha señalado que tiene "limitaciones físicas" por el peso. "Yo no sé si es vaga o no, pero que no se metan con ella por su físico porque me parece que ofenden a mitad de la población", ha añadido la presentadora.