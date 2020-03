Fabio da la cara tras desvelarse su infidelidad a Violeta: "No te lo mereces" Ecoteuve.es 11/03/2020 - 18:31 0 Comentarios

El italiano da la cara después de que la valenciana revelara su infidelidad

Violeta Mangriñán puso este martes patas arriba el plató de Mujeres y hombres y viceversa al desvelar la infidelidad de Fabio. "Me puso los cuernos este verano...", empezó diciendo la valenciana mientras rompía a llorar. "Se lió con una chica y fueron un par de besos", anunció la joven asegurando que pese a todo, decidió perdonarlo. En ese momento, Kiko Jiménez y Sofía Suescun respondieron con una sonora carcajada.

Las risas de la pareja se repitieron este miércoles y ambos fueron abroncados por Toñi Moreno antes de que la presentadora anunciara la entrada en el estudio de Fabio. El italiano daba la cara así para explicar públicamente su versión de lo ocurrido: "Esto lo sabía gente que pensábamos que eran nuestros amigos, nos fiamos de quien no debíamos, pero así se aprende en al vida", comenzó declarando el joven aludiendo en primer lugar a la filtración en los medios de su deslealtad a Violeta.

"Yo vengo acá cabeza baja, soy una persona que me he equivocado. Esto pasó hace 8 meses y fueron dos besos tontos. Fue una cosa fea que hice al inicio de la relación. Me duele que tenga que volver a revivir todo esto cuando fue una cosa que ya la superamos. La amo con toda mi alma y me duele estar así", dijo arrepentido el italiano.

Violeta: "Me enteré de los cuernos a los 10 días por una amiga"

Acto seguido, Fabio se dirigió directamente a su chica para declararle una vez más sus sentimientos: "Te amo, no me gusta verte así, no te mereces lo que te hice y te lo vuelvo a decir. Ha habido después de eso muchas cosas positivas entre nosotros", aseguró, pidiéndole a la valenciana que se olvidara de todas las cosas negativas y se quedara con lo bueno.

Violeta contó finalmente a Toñi Moreno que lo que más le dolió fue que al gente se enterara porque "siempre había dicho que unos cuernos no los perdonaba". La joven aseguró que tardó 10 días en saber de la infidelidad y no a través de Fabio, sino por una amiga. "Me dolió que estuviera tanto tiempo viéndome la cara", dijo encendiéndose Mangriñán mientras la presentadora le pidió que no siguiera hablando del tema para que no se volvieran a enfadar.