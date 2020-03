Fiama ('La isla de las tentaciones') se aísla por el coronavirus: "Tuve un problema en el pulmón" Ecoteuve.es 11/03/2020 - 14:47 0 Comentarios

La expareja de Álex extrema las medidas preventivas ante la epidemia

El avance del coronavirus en España ha hecho que las autoridades pidan encarecidamente a los ciudadanos que extremen las medidas preventivas para frenar el brote de la epidemia.

Fiama, concursante de La isla de las tentaciones, forma parte del grupo de riesgo al desvelar que en el pasado tuvo "un problema en el pulmón". A través de Instagram, ha explicado el motivo por el que se encuentra aislada.

"Chicos y chicas, he estado un poco desaparecida, pero desde que ha saltado todo lo del coronavirus, un poquito más", empezó diciendo para después explicar con detalle por qué debe extremar las precauciones.

Fiama se aísla por el coronavirus

"Estoy en perfecto estado, no tengo nada pero he decidido aislarme un poco, quedarme en casa, no salir para nada más que lo que sea obligatorio", dijo la extronista.

"Hace un tiempo atrás tuve un problema en el pulmón, entonces no se sabe de qué manera me puede afectar una neumonía, por ejemplo. En principio, no me tendría que pasar nada pero hay que prevenir".

Luego, Fiama tranquiliza a sus fans: "No me tendría que morir ni muchísimo menos, pero mejor que dejen de pasarme cositas en el pulmón. Estare en casa y, por supuesto, daré mucho la tabarra, porque me he quedado sin clases [acude a un curso de DJ] y no me puedo desfogar".