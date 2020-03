La magistral artimaña de Jorge Ponce para salir a la calle en 'La Resistencia' y no pillar el coronavirus

La Resistencia ha decidido plantar cara al coronavirus no sólo prescindiendo del público en sus grabaciones, como tantos otros programas de televisión, sino que ha decidido proteger a su reportero y colaborador Jorge Ponce durante sus salidas a la Gran Vía con un mecanismo muy particular.

El humorista malagueño pareció inspirarse en la 'técnica del plasma' que tanto usaba el expresidente Rajoy durante sus ruedas de prensa y decidió 'salir' a la calle a través de un monitor. Ponce entrevistó así a los viandantes hablando con ellos a través de una gran pantalla colocada en la acera, lo que propició momentos de lo más desternillantes.

"Mi compromiso con las personas es mucho más fuerte que cualquier virus", comentó a David Broncano antes de empezar la prueba en La Resistencia. Fueron los mismos espectadores los que se animaron a ir saliendo y cogieron ellos mismos su premio monetario de una riñonera ubicada junto al monitor.

Uno de los concursantes de la sección, que dio mucho juego, sorprendió incluso al propio Ponce al afirmar que era canario y que conocía al "paciente cero" en España.

