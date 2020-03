Belén Esteban, alarmada por el coronavirus al estar entre la población de riesgo Ecoteuve.es 11/03/2020 - 11:56 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame', que padece diabetes, sigue al pie de la letra las recomendaciones

El coronavirus provocó que este lunes Sálvame dejara a un lado los temas corazoneros para hablar de la epidemia durante buena parte de su franja. El programa montó una mesa compuesta de expertos y de algunos de los colaboradores habituales del programa.

Así las cosas, Sálvame se dedicó a ofrecer los últimos datos de las personas afectadas por el virus en España, desmintió los bulos que circulan en las redes, así como también enseñó a lavarse las manos de forma correcta gracias a una clase de Omar Suárez.

Durante el transcurso del programa, Belén Esteban mostró su preocupación por ser parte de la población de riesgo al tener diabetes. "Mañana tenía que ir al hospital San Carlos para hacerme análisis porque llevo una bomba de insulina porque cada cierto tiempo tengo que ir a controlarme", empezó diciendo.

"Hoy me ha llamado la enfermera del endrocrino, Sonia, y me ha dicho que tengo que esperarme 15 días porque se ha puesto en marcha un protocolo por el cual se han suspendido las visitas de los enfermos crónicos como yo", continuó.

Las "dudas" de Belén Esteban con el coronavirus

Belén Esteban dijo que aunque estaba en permanente contacto con los médicos, tiene "dudas": "A ver, yo me encuentro fenomenal y me han dicho que esté muy pendiente del cuidado de manos, que así lo estoy haciendo, o que si voy a sitios con gente, que mejor que no, utilice mascarilla, que ya la tengo".

Para evitar un posible contagio, la colaboradora reveló que cancela la visita a San Judas Tadeo. "¿Hace bien en no ir?", preguntó Carlos Corredera a Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal. "Debiéramos evitar aglomeraciones. La medida más importante es el distanciamiento de las personas", respondió.