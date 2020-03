Cristian Suescun y José Antonio Avilés casi llegan a las manos en una tensa pelea en 'Supervivientes': "¡No me chilles!" Ecoteuve.es 11/03/2020 - 10:53 0 Comentarios

Los concursantes perdieron los papeles, enzarzados en una dura bronca

Supervivientes 2020 ha vivido en los últimos días el momento más tenso desde que comenzara la edición. El hambre y el cansancio empiezan a pasar factura y los concursantes cada vez tienes menos paciencia a la hora de afrontar los conflictos que se producen durante su convivencia en los Cayos Cochinos.

Esto es lo que le ha pasado a Cristian Suescun y José Antonio Avilés después de dos noches de lo más complicadas en el reality. Y es que el hermano de Sofía no ha parado de poner problemas con sus compañeros a la hora de repartir el espacio para dormir. "No puedes ser cómo fuiste anoche, no puedes dar ese por culo por no querer dormir al lado de un compañero. Levantaste a seis personas para dormir en una esterilla tu solo", le empezó recriminando Rocío Flores.

"Eres un caradura no eres capaz de estar en un concurso de supervivencia y aguantar que un compañero te dé sin querer con la pierna. Vas a coger la comida el último como que me llamo José Antonio", le advirtió entonces Avilés antes de que se desatara una gran bronca entre ellos. "¿Tú me vas a mandar a mí? No me manda ni mi padre ni mi madre ni Dios y me vas a mandar tú", respondió desafiante Cristian.

El hermano de 'la reina de los realities' llamó entonces "palmero" al colaborador de Viva la vida por su estrecha relación con Rocío Flores. "Te gusta acercarte a la gominola y al pez gordo. Te trataba como un puto trapo y tú ibas detrás de ella como un corderito", le espetó. "Una persona que ha sido capaz de vender lo que tú has vendido no me extraña que tengas la desfachatez de decirme lo que me estás diciendo. Si quieres cuando vuelvas a España te sientas a en un plató a tirarte la mierda y la miseria con tu madre", volvió a la carga Avilés en todo un golpe bajo a su compañero.

Avilés, a Cristian: "Eres un macarra barato"

"¡A mí no me chilles!", le gritó entonces Cristian mientras acercaba su cara a pocos centímetros de la del tertuliano. "A mí no te me vuelvas a acercar así. A mí no me levantes la mano", le pidió Avilés. "Te vuelvo a repetir, que la próxima vez no te vuelves a acercar así, ¿te ha quedado claro? Macarra, que eres un macarra barato", insistió el colaborador de Emma García en Telecinco.

La cosa no quedó ahí y tras su bronca con Avilés, Suescun empezó una nueva guerra con Elena, madre de Adara Molinero. "A mí madre no la metas, ¿vale?", le pidió a la atleta en referencia a Maite Galdeano. "¿Te vas a acercar así cómo un machote con la manita?", replicó Elena. "Su madre y su padre nunca se han sentado en un plató, así que...", sentenció Avilés diciéndole con el dedo que se callara.