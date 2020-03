Críticas a Eva ('OT 2020') por sus desprecios hacia la canción de Zahara: "Es un rollo que a mí no me va" Ecoteuve.es 10/03/2020 - 19:21 0 Comentarios

La concursante rompe a llorar, disgustada con el tema que le toca defender

Un día después de la expulsión de Jesús en OT 2020, con el segundo mayor porcentaje de la edición por detrás del de Eli, Noemí Galera y Manu Guix realizaron el reparto de temas de la novena gala de la edición que se celebrará (previsiblemente con público en plató) el próximo domingo 15 de marzo.

Los directores de la Academia asignaron a Eva el tema Hoy la bestia cena en casa de Zahara, profesora de Cultura Musical del talent de TVE. La joven gallega cogió la canción con entusiasmo pero cambió completamente su actitud al oírla por primera vez en la toma de tonos. "No quiero cantar esta canción, te lo juro. Me cabreo muchísimo", le dijo llorando a Hugo mientras ensayaba en uno de los boxes.

Desde entonces y a lo largo de estos dos días, la concursante no ha hecho sino quejarse del tema, llegando incluso a calificar su letra como "súper absurda" o "graciosa".

"No me encaja con mi voz y me ha dado rabia que me dieran esa canción. Es una canción muy guay, es Zahara, le tengo un cariño impresionante, pero es que no me han puesto una canción lenta desde que estoy aquí. Ninguna", aseguró entre lágrimas a Nia alegando que Copenhague (Vetusta Morla) y Esperando (Nil Moliner) "no son lentas".

"Es un tipo de rollo que a mi no me va y se ha demostrado", continuó al tiempo que recordaba las veces que la han nominado. "Aquí veo mi nominación clarísima. Estas canciones no me quedan bien y me da muchísima rabia porque no soy capaz, porque estoy en España y tengo que cantar en español, pero no soy capaz de cantar bien en español. Me sale una voz horrible", intentó justificarse Eva mientras Nia la animaba.

El desprecio de Eva hacia el himno feminista de Zahara

Las quejas de Eva no quedaron ahí y se atrevió incluso a menospreciar la letra del tema: "Cuando empiezo a cantar esta canción, que dice cosas súper absurdas en plan..." No súper absurdas, sino que dice palabras que son como... que me suenan graciosas. Y me veo como una caricatura", dijo la gallega, que ha sido duramente criticada por los fans de Zahara. En redes sociales, muchos seguidores del formato han reivindicado el mensaje feminista que lanza la artista, que denuncia entre otras cosas los vientres de alquiler.

Este martes, Eva se ha reencontrado con Zahara en su clase de Cultura Musical y la profesora ha intentado animarla invitándola a que haga suyo el tema. "Piensa en la gente que te gusta aunque cante otro idioma y llévatelo ahí", le propuso la cantante mientras la gallega intentaba justificarse. "La llevo mal pero no es por ti, ¿eh", le hizo saber a la jienense.

A pesar de todo, en lugar de darle un toque de atención, Noemí Galera se armó de paciencia y le enseñó a Eva un vídeo de Zahara interpretando el tema para que cogiera ideas. El gesto no sirvió para nada y durante la merienda de este martes, la joven volvía a quejarse del tema que le tocará defender en la próxima gala.

