El motivo por el que Susana Molina ha dejado la televisión tras 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 10/03/2020 - 19:18 0 Comentarios

La murciana no aparece desde su reencuentro con su ya ex Gonzalo Montoya

Susana Molina ha sido una de las protagonistas absolutas de La isla de las tentaciones, el reality revelación de la temporada que se emitió en Telecinco y Cuatro. Sin embargo, después de hacerse público que su relación con Gonzalo Montoya se había roto, la murciana ha desaparecido de los platós de televisión.

La exconcursante de GH 14 ha dado el principal motivo en su canal de Mtmad explicando que trabajar en redes en "más complicado de lo que parece" y que las negociaciones desde que la marca se pone en contacto con ella pueden dilatarse hasta las cuatro semanas.

Es por eso por lo que Susana ha decidido volcarse de lleno en su trabajo como influencer antes que en la televisión. "Me siento más cómoda haciendo cosas de redes que de tele".

"Siempre he dicho que soy una fan de los realities, tanto para verlos como para participar, pero me gusta esa parte de la tele de estar ahí aislada y encerrada, luego en la parte de platós no me siento tan cómoda", dice.

"Por eso no suelo ir a la televisión porque no es mi ámbito y creo que hay gente que vale para una cosa y otras para otra cosa y yo valgo para los realities pero en un plató me siento perdida", zanja Susana que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram.