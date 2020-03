Violeta Mangriñán, acusada de 'saquear' a otras 'influencers': "Eso no es robar" Ecoteuve.es 12:57 - 10/03/2020 0 Comentarios

Las redes estallan contra la extronista por publicar contenido de otras modelos

Las redes sociales, en especial Instagram, se han convertido en todo un escaparate y negocio para aquellos televisivos que tratan de abrirse camino en el mundo de las tendencias. Este es el caso de la extronista Violeta Mangriñán, que ha sido duramente criticada por "robar" material a otras influencers.

La exconcursante de Supervivientes 2019 y extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, que acumula 1,2 millones de followers, suele compartir imágenes en las que anuncia sorteos de moda o cosméticos entre sus seguidores. La polémica se ha desatado cuando algunos de sus seguidores se ha dado cuenta de que el contenido que sube la valenciana no es propio, sino que son imágenes "robadas" a otras modelos.

"Esta es mi foto, por favor, ¿podrías citarme?" o "Deja de robar mi contenido", le han escrito algunas de esas influencers en los comentarios de sus correspondientes fotografías. Enseguida, ante el revuelo que se estaba generando, Violeta se vio obligada a compartir varios vídeos en sus stories de Instagram en los que daba su versión de los hechos.

Violeta Mangriñán: "Eso no es robar, es inspirarse"

"Cuando decidí empezar a meterle detalles a mi feed de Instagram me descargué varias aplicaciones en las que tú entras y te salen imágenes, detalles de cosas que te puedan molar o te puedan inspirar. Evidentemente, subí un par de fotos creo a mi Instagram", empezó diciendo la valenciana.

"Puse Inspiración en estas imágenes y si posteriormente me enteré de que eran de alguna influencer, obviamente las etiqueté. Igual que yo hago fotos de detalles y las subo, entiendo que la gente los puede coger y subir y etiquetarme o no, pero eso no es robar, eso es inspirarse, que para eso están las redes sociales", sentenció.