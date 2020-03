Pilar Rubio, embarazada, da el susto al caerse en directo en el baile de 'El hormiguero' Ecoteuve.es 13:25 - 10/03/2020 0 Comentarios

Los taconazos que llevaba para su sección provocan el traspiés de la colaboradora

Pilar Rubio asustó a todos después de caerse en directo durante la coreografía inicial en El hormiguero que, habitualmente suelen hacer Pablo Motos, Jorge Ventosa, Marron y algunos de los rostros del programa de Antena 3 al ritmo de September, de Earth, Wind Fire.

La colaboradora, embarazada de cuatro meses, sufrió un traspiés en directo debido a los taconazos que llevaba para su sección, en la que habló de la moda ochentera.

Así las cosas, Pilar Rubio perdió el equilibrio y cayó de forma estrepitosa al suelo del plató. Pese a ello, ella continuó bailando como si nada hubiese pasado.

Pilar Rubio tras caerse en 'El hormiguero': "Me he resbalado"

"¿Pili, estás bien?", preguntó Motos después a lo que ella respondió así: "Me he caído sí. Bailando me he caído. Me he resbalando. ¡Qué le voy a hacer!". Y achacó, con mucho humor, la culpa del accidente a su embarazo: "Me ha cambiado el punto de equilibrio y no lo asumo todavía. Pero no pasa nada".