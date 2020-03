'First Dates': una mujer rechaza por "machista" a un hombre que aseguró haberse acostado con más de 3.000 mujeres Ecoteuve.es 12:20 - 10/03/2020 0 Comentarios

Celeste, atónita ante las fanfarronerías de su acompañante en el dating de Cuatro

Rafael acudió este lunes a First Dates Crucero en busca de su media naranja, pero sus habilidades de seducción, de las que tanto presumía, no le funcionaron con Celeste. A ella, su acompañante le apareció un tanto machista después de que este soltara varios comentarios de lo más polémicos. "Julio Iglesias llevaba más de 3.000 mujeres. Yo le supero", aseguró el comensal.

Todo comenzó a torcerse cuando Rafael le preguntó a Celeste si su exmarido le había sido infiel. Ella hizo oídos sordos a la pregunta, pero él no tuvo ningún reparo en admitir sus deslealtades: "Los hombres, por tendencia, somos infieles. Yo tenía nueve novias a la vez, aparte de estar con mi mujer", reconoció mientras a su cita se le torcía el gesto.

Celeste se sorprendió ante este arranque de sinceridad y fanfarronería, sobre todo, cuando Rafael confesó: "Como soy un caballero, me separé". Celeste no pudo contenerse: "Eso te da un punto machista". La velada empeoraba por momentos y el feeling no llegaba a producirse entre la pareja.

Celeste rechaza a Rafael por "machista"

Uno de los momentos más tensos de la noche se produjo cuando Rafael afirmó haber superado a Julio Iglesias en número de amantes: "Se dice que Julio Iglesias llevaba más de 3.000 mujeres. Yo le supero", dijo en una sobrada que dejó atónita a Celeste.

La viajera, ante tales confesiones, le preguntó que qué opinaría si eso lo hubiera dicho una mujer, a lo que Rafael respondió: "Es que no sois igual, no tenéis nada que ver... Me sonaría bastante mal". Celeste puso fin a la noche anunciando que no quería más encuentros con Rafael.