Carmen Alcayde desvela su "mayor miedo" horas antes de la vuelta de 'Aquí hay tomate' a Telecinco

La valenciana vuelve a hacer tándem con Jorge Javier Vázquez al frente del espacio corazonero

Aquí hay tomate resucita este lunes en Telecinco con motivo del 30 aniversario de la cadena. Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde vuelven a ponerse al frente del espacio en el reformulado Sálvame tomate, en la franja de Sálvame banana, que desaparece.

Horas antes del histórico momento, Sálvame conectaba con los pasillos de Mediaset donde se encontraba la presentadora ultimando los últimos detalles. Además, ella ha aprovechado para desvelar a la audiencia cuál era su máxima preocupación.

"Carmen me envió un audio el viernes por la noche para pedirme una cosa. A mí me extrañó mucho que me escribiera para esto", ha dicho Jorge pidiendo permiso a su compañera. "Me envió una nota de audio para contarme su mayor preocupación. ¿La puedo poner?".

En ella, la valenciana le pedía que le dejara su "lado bueno". El mensaje decía así: "Nos reencontramos el lunes con 'El tomate', qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Tú estás mucho en la tele, tienes una cámara 360º siempre, así que espero que no te importe dejarme a mí mi lado en esta ocasión. Es lo que más me preocupa y seguro que no tienes ningún problema. Te quiero".

"Es verdad, es mi mayor miedo porque el resto sé que va a salir todo bien, ya que tenemos un equipo fantástico", ha añadido entre risas Carmen Alcayde, a lo que el catalán ha confirmado que cumplirá su deseo: "Tendrás tu lado, no te preocupes por eso".