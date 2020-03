Risto Mejide responde a la crítica de Ángel Llácer: "Me parece muy bien que hable de mí" Ecoteuve.es 9/03/2020 - 18:50 0 Comentarios

El juez de 'TCMS' dice que no ve 'Todo es mentira' porque "no me interesa"

La guerra entre Risto Mejide y Ángel Llácer se ha reabierto ligeramente por las declaraciones que ha hecho el juez de Tu cara me suena en una entrevista, donde desvela que no ve Todo es mentira, el formato que presenta en Cuatro desde principios de 2019.

"Cuando no me gusta una cosa, no la veo. Si yo sé que Risto hace un programa, no lo voy a ver porque no me interesa, no me gusta. No voy a ir a verle para quejarme", ha dicho Llacer.

Pese a que el programa le ha "picado" para que protagonizara una rajada, Mejide ha preferido guardar silencio: "No le quiero dar. Si no le quiero dar, ¿le tengo que hacer igualmente?".

"No le voy a dar porque no procede. Estoy encantando, me parece muy bien que hable de mí y que El Mundo me dedique ese titular de esa entrevista. La gente que me critica normalmente tiene razón", ha proseguido.

Mejide sí ha criticado las preguntas planteadas en la entrevista: "Tengo que decir una cosa rompiendo una lanza por Ángel Llácer y es que él está mejor, mucho mejor que las preguntas".