La mala relación de Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde en 'Aquí hay tomate': "A veces no nos hablábamos" Ecoteuve.es 9/03/2020 - 16:53 0 Comentarios

La repentina cancelación del programa, en 2008, desató numerosas leyendas urbanas

Telecinco revive esta tarde Aquí hay tomate, el mítico programa que emitió entre 2003 y 2008. Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde vuelven a sentarse juntos en una entrega especial por el 30 aniversario de la cadena. Sin embargo, la medida no se quedará solo en un algo pasajero. Desde esta tarde, la última hora de Sálvamedejará de denominarse Banana y se conocerá como Sálvame Tomate.

Aquí hay tomate fue un programa que hizo historia en la cadena. Sus presentadores se convirtieron en los más populares de la televisión, aunque la relación de Jorge Javier y Carmen Alcayde no siempre fue buena.

"Tuvimos etapas muy buenas y etapas muy malas. Había veces que íbamos al plató y no nos hablábamos, y el realizador tenía que hacer sendos esfuerzos por no pillarnos, porque hablábamos y no nos dirigíamos la mirada", reconoció Jorge Javier hace unos años.

"Estuvimos un directo sin hablarnos, cada uno mirando hacia un lado. Fue un poquito dramático", admitió Carmen Alcayde. "Pronto lo arreglamos. Después nos lo pasábamos genial viendo 'chulazos' en la pantalla del ordenador mientras entraban los vídeos".

La leyenda urbana: ¿Por qué se acabó 'Aquí hay tomate'?

Aquí hay tomate celebró su última entrega el 1 de febrero de 2008, solo cuatro días después de anunciarse. Un final precipitado que dio pie a un sinfín de rumores. Risto Mejide le preguntó por la "leyenda urbana" que rodea a esa cancelación tran repentina.

"¿Qué dice tu leyenda urbana?", preguntó Jorge Javier cuando se sentó en el Chester. "Que Fue desde Moncloa", respondió Mejide. "Es que la mía dice que fue de desde más alto, desde Casa Real", comentó Jorge, dejando claro que era solamente eso, una leyenda. "¿Cuál es la verdad?", preguntó Risto. "Estábamos en un momento en que la audiencia estaba sufiendo un desgaste", relató Vázquez. "Era un programa complicado y conflictivo que solo se debe mantener si arrasa".