Cristina Pedroche, víctima de un bulo del coronavirus: "Me piden que enseñe una teta" Ecoteuve.es 9/03/2020 - 16:18

"Esta sociedad me da asco", lamenta la presentadora y colaboradora de Atresmedia

Cristina Pedroche está indignada tras haber sido víctima de una noticia falsa que, por si juera poco, 'juega' con del coronavirus. La presentadora se ha visto obligada a desmentir una información en la que se afirma que enseñará un pecho si España llega a los mil infectados.

"Se publica la noticia, se hace viral y ahora tengo muchos mensjaes que me piden que enseñe una teta", se queja la presentadora en sus redes sociales, donde muestra un pantallazo de la noticia.



"¿De verdad tengo que aclarar que nunca he dicho eso?", lamenta. "¿De verdad jugamos con una cosa tan seria como los afectados por coronavirus?", prosigue la colaboradora de Zapeando. "Esta sociedad me da asco. Luego no digáis que no tenemos que reivindicar cosas".