Eduardo Inda: "Jamás he visto que una mujer gane menos que un hombre haciendo lo mismo" Ecoteuve.es 9/03/2020 - 12:55 0 Comentarios

La opinión del colaborador ha hecho que sus compañeros se le echen encima

Ana Rosa Quintana se ha sumado a las reivindicaciones del 8M y ha insistido en que todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. "La mesa de hoy del programa muestra lo que es la sociedad hoy en día. Hay más licenciadas que licenciados", ha opinado, por su parte, Eduardo Inda.

La presentadora, sin embargo, ha recordado que "en el IBEX, en los consejos de administración, se está intentando llegar al 30%, los sueldos de las mujeres siguen siendo menos, el techo de cristal sigue estando, los abusos sexuales siguen estando".



Sobre el tema de los sueldos, Eduardo Inda ha querido dar su punto de vista. "Jamás he visto que una mujer haciendo lo mismo gane menos que un hombre, yo no lo he visto nunca". El comentario ha provocado que tanto Ana Rosa como los colaboradores se le echena encima.

"Eso que dices es tramposo", han dicho Esther Palomera y Fernando Garea. Este último ha continuado: "La trampa de la diferencia salarial es que son las mujeres quienes se cogen las jornadas reducidas, es ahí donde está la diferencia salarial. Para eso hay que tomar medidas que tienen que ver con no poner reuniones a determinada hora, con facilitar que las mujeres tengan acceso a órganos de dirección, establecer un sistema de cuotas mucho más rígido que el que hay ahora".