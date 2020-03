"¿Es un constipado común?": Miguel Ángel Revilla alarma a Susanna Griso por estornudar y toser en directo Ecoteuve.es 9/03/2020 - 12:45 0 Comentarios

El presidente de Cantabria ha opinado sobre la gestión del coronavirus en 'Espejo Público'

Llamativo directo de Miguel Ángel Revilla en Espejo Público. El programa de Antena 3 ha conectado con el presidente de Cantabria para hablar sobre la crisis sanitaria por el coronavirus y de la bajada del precio de los barriles de petróleo.

Justo cuando estaba hablando sobre el COVID-19, Revilla ha alarmado a Susanna Griso al toser, estornudar y limpiarse la nariz con un pañuelo que guardaba después en uno de sus bolsillo, incumpliendo así las recomendaciones higiénicas de Sanidad.

"No es el coronavirus, ¿eh?", dijo él a lo que ella señaló: "Ya le veo ya, porque vamos mucosidad, le veo estornudar... ¿Qué es un constipado común?". "Nada, nada. Un poco de alergia a la humedad", respondió el político.

Revilla estornuda y tose en directo ante Susanna Griso

Miguel Ángel Revilla afirmó que "no hay que entrar en pánico", pero que "no me he privado de dar 200 besos y saludar a más de 1.000 personas" durante la manifestación del 8-M. Para prevenir el coronavirus, el presidente de Cantabria tiene dos botes de desinfectante: "Uno en el coche y otro en el despacho".

????@RevillaMiguelA: "Llevo en el coche y en el despacho un desinfectante de alcohol, pero no me he privado de dar 200 besos y saludar a más de 1000 personas, no hay que entrar en pánico"#ESP9Marzo



? https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/sD4ykU36pd — Espejo Público (@EspejoPublico) March 9, 2020

El estado de salud de Revilla y su reacción delante de las cámaras ha provocado todo tipo de reacciones en los espectadores del matinal de Antena 3. Estas son algunas de ellas:

#ESP9Marzo



Revilla hablando del coronavirus y tosiendo en directo.

La cara de Susana Grisso no tiene desperdicio.

Esto es el despolle absoluto ???????????????????? pic.twitter.com/7w2H98GQVK — QUOD (@QUODesvaria) March 9, 2020

@EspejoPublico El Sr Revilla lo ha hecho todo mal:

1? estornuda sobre la mano...MAL

saca un pañuelo de papel,se limpia y lo guarda en el bolsillo....MAL

vuelve a estornudar y esta vez,ni la mano.MAL.#ASINO — JORGE TOMÁS #PORLOPÚBLICO (@69jjtt69) March 9, 2020