"Te permite morder a su hija": Antonio David y Belén Rodríguez, la batalla más cruda Ecoteuve.es 9/03/2020 - 10:24 0 Comentarios

El padre de Rocío Flores y la colaboradora se encuentran en el plató de 'Supervivientes'

Belén Rodríguez reapareció este domingo en Telecinco tras varios meses fuera de Mediaset después de abandonar Sálvame de forma inesperada. La colaboradora vovió a un plató y se reencontró con Antonio David, con quien no tiene, precisamente, una buena relación.

El padre de Rocío Flores recriminó a la tertuliana que su labor fuera criticar a su hija. "Ya sé que estás aquí para hablar de Rocío, lo que me sorprende es que tu amiga, que es su madre, te permita a ti que estés aquí para morder a su hija", dijo Anotnio David. Hay que recordar que Belén Rodríguez tiene buena relación con Rocío Carrasco, ex del colaborador.

"Decías que no te ibas a sentar en un plató conmigo"

"Cuéntale mi currículum", decía Belén Rodríguez a Jordi González, para reivindicar su trayectoria de años trabajando en Mediaset comentando realities.

"Tienes fijación por la familia Flores y tú que decías que no te ibas a sentar en un plató conmigo, ¡mira donde estás, sentada enfrente de mí!", continuó Antonio David. En efecto, cuando Belén Rodríguez se marchó de Sálvame dijo que no volvería a un plató de televisión donde estuviera él.

"Yo no me voy a sentar contigo a hablar de tu vida privada. Hasta para defender a su hija tiene que hablar de la madre de su hija, que no es capaz de ser autónomo con su propia hija", respondió Belén Rodríguez.