Mariano Rajoy entra en directo en 'Viva la vida' para sorprender a Bertín Osborne: "¿Es él de verdad?" Ecoteuve.es 8/03/2020 - 18:25 0 Comentarios

El expresidente del Gobierno aparece inesperadamente en el espacio de Telecinco

Emma García recibió este domingo a Bertín Osborne en el plató de Viva la vida para repasar con el jerezano alguno de los momentos más destacados de los 30 años de historia de Telecinco. Tras hablar de varios programas que condujo en la cadena, la presentadora dio paso a una conexión en directo con una persona que quería sorprender al cantante.

En la pantalla apareció Mariano Rajoy y Bertín no daba crédito: "¿Es él de verdad?", preguntó impactado el presentador antes de preguntarle al expresidente "cómo le va la vida". "A mí me va muy bien. Hay que ser positivos, yo lo intento. Siempre que se pueda hay que divertirse", comentó el expolítico mientras Emma García le decía que "tiene mejor aspecto aora que cuando era presidente".

Lea también: "¡Vaya un cabrón!": Francisco Granados critica a Bertín Osborne con Évole por lo que hizo en el pasado

"Me veis con buenos ojos. Eso es para que veáis que la vida del político no es fácil", respondió Rajoy antes de que Bertín recordara que "se le ha cascado mucho". "No, siempre se me ha tratado con mucha generosidad como todo el mundo sabe", dijo irónico el exlíder del PP provocando risas en plató.

En ese momento, Bertín recordó que su entrevista con Rajoy en TVE fue una de las mejores que ha tenido nunca: "Pensaba que sería un marrón y ha sido la mayor sorpresa que he tenido en 140 programas. Ese sentido del humor y esa retranca gallega a mí me mataba. Estuvo genial", empezó diciendo Osborne rememorando que bebieron albariño y comieron empanada gallega que llevó el expresidente.

"Esa entrevista fue muy larga pero salió bien por una razón: Bertín quería saber cosas, preguntaba y supo generar un ambiente de confianza. Si llegas a una entrevista y te dan un tortazo, te cierras", elogió Rajoy que desveló que Bertín tuvo que prestarle unos calcetines para la grabación de la entrevista.

Rajoy habla de su vida lejos de la poítica

Acto seguido, Mariano Rajoy desveló cómo es su vida desde que abandonó la política: "Procuro mantenerme bien, hacer cosas y estoy a gusto. Intento ser positivo. Yo no quiero nada más que lo que soy en estos momentos", aseguró el registrador afirmando que su deporte favorito es "caminar a la mayor velocidad que soy capaz".

Y hablando de deporte, Rajoy desmintió su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Futbol. "A estas alturas de mi vida, se me puede exigir que ocupe un lugar discreto y que no ande mucho por medio. Estuve en una etapa de mi vida y ahora entiendo que la gente vea bien que ocupe el sitio en el que estoy", respondió diplomático antes de evitar comentar la situación política actual. "Pasapalabra", contestó en un guiño al desaparecido programa de Telecinco.