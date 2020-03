Anna Pacheco rompe su silencio tras su polémica charla feminista en 'OT': "La próxima iré sin tetas y sin ideología" Ecoteuve.es 8/03/2020 - 12:29 0 Comentarios

La periodista habla por primera vez tras el aluvión de críticas que recibió

El pasado lunes 2 de marzo, la periodista Anna Pacheco impartió en la Academia de OT 2020 una charla sobre feminismo en al marco de la semana del 8M, que el programa cerrará esta noche con una gala dedicada a las mujeres. Enseguida, las palabras de la joven en el talent generaron una gran repercusión después de que Ciudadanos y Vox, a los que criticó duramente la escritora, pidieran el cierre de Televisión Española.

Durante su ponencia Pacheco abordó las críticas que reciben a menudo las feministas. "Ese odio está muy presente en los partidos de la extrema derecha como Vox, que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta. A Lesbos llegan refugiados y los fascistas no les dejan pasar. A las mujeres les gritan 'zorras, dejad de pasar, folláis como conejos'. La misoginia se cuela en estos discursos de odio", explicó antes de señalar también al partido que lideraba Albert Rivera.

"Tenemos que aspirar a un feminismo anticapitalista porque es el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera. Me hace mucha gracia el feminismo liberal de partidos como Ciudadanos o Ana Botín. A mí no me interesa nada un feminismo que habla de que todas acabemos siendo empresarias y, para que eso ocurra, vayas a estar explotando a mujeres que cuiden a los niños para que otras sean directivas", empezó diciendo.

"Ese feminismo liberal podemos llegar a cuestionar si es feminismo. Ese feminismo liberal es un desastre y solo va a acrecentar las desigualdades", aseguró Anna Pacheco, que ha roto este sábado su silencio después del aluvión de críticas que ha recibido. "La próxima vez que me llamen para hablar sobre feminismo lo haré sin tetas y sin ideología, no os preocupéis", ha escrito Pacheco en su cuenta personal de Twitter, donde ha recibido el apoyo de Ada Colau. "¡Al contrario! Queremos más, queremos dos tazas", le respondió la alcaldesa de Barcelona.

Al contrario! Queremos más, queremos dos tazas ???? ????????

Un beso grande y mil gracias ???? — Ada Colau (@AdaColau) March 8, 2020

Albert Rivera y Arrimadas estallan contra TVE

"Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos", ha dicho Albert Rivera.

"Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una 'telePSOE'. Intolerable que la televisión pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1,6 millones de votantes de Ciudadanos pido a RTVE una disculpa y una rectificación inmediatas", aseguró, por su parte, Inés Arrimadas.