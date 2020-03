"Me han dicho que esto es pim, pam, fuego": la confesión de Terelu Campos sobre el succionador de moda Ecoteuve.es 7/03/2020 - 22:53 0 Comentarios

Su hija Alejandra Rubio también se estrena como colaboradora de 'Viva la vida'

Terelu Campos ha visto este sábado cómo la carrera profesional de su hija sigue creciendo en Telecinco. Alejandra Rubio ha compartido plató con su madre estrenándose como colaboradora de Viva la vida.

Su nuevo trabajo ha dado todo un alegrón a su abuela, María Teresa Campos, que inmediatamente, la ha felicitado a través de Whatsapp: "¡Ay mi niña! ¡Qué guapa por Dios! Una de las intervenciones más destacadas de Alejandra ha sido para comentar Supervivientes.

Por otra parte, Viva la vida ha analizado el boom sobre el succionador de clítoris con sus colaboradoras. Terelu ha confesado que lo tiene: "Me lo regalaron en Navidad pero puedo asegurar que no lo he sacado de la caja todavía porque no tengo ganas y porque me da un poco de miedo".

Ylenia no ha dudado de tachar de "antigua" tanto a ella como a su compañera Isabel Rábago. "Me han dicho que esto es pim, pam, fuego"; ha zanjado Terelu entre risas desvelando el contenido de un mensaje que le envió una amiga.