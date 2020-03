"No me apetece ir": Chelo García Cortés se harta de los desplantes de Isabel Pantoja Ecoteuve.es 7/03/2020 - 12:09 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' decide no acudir al concierto de su amiga

La paciencia de Chelo García Cortés respecto a los continuos desplantes de Isabel Pantoja se ha agotado. La colaboradora de Sálvame fue una de las grandes ausentes del concierto que celebró la tonadillera en el WiZink Center de Madrid.

"Como a mí no me gusta engañar, yo no voy a ir", reveló este viernes. "Hoy no me apetece ir al concierto, no voy a poner ninguna excusa más y, a lo mejor, a otro concierto iré. A este concretamente, no".

"No quiero ir a verla hoy, no me apetece. Soy muy mayor, tengo 68 años y soy libre de tomar mis decisiones", siguió diciendo ante las insistentes preguntas de sus compañeros.

Y es que, pese a saber que ella "tiene acceso libre" a cualquiera de sus conciertos, Chelo no llegó a recibir la invitación de su amiga como se merece, con más sentido incluso después del buen trato que ha tenido hacia Pantoja desde Supervivientes.

Este ofrecimiento tan solo le llegó en la llamada que hizo Pantoja al programa el jueves entre ensayos y, lo cierto, es que sonó a improvisación. "No te invitó ni a su cumpleaños ni al concierto", afirmó rotunda Lydia Lozano.