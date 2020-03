El tonteo de Ana María Aldón con Carlos Sobera: "Llevas tiempo fijándote en mí" Ecoteuve.es 7/03/2020 - 11:23 0 Comentarios

La mujer de Ortega Cano bromea con el presentador en su visita a 'Volverte a ver'

Ana María Aldón ha saltado a la televisión y lo ha hecho pisando bien fuerte. Antes de iniciar su aventura a Supervivientes, la mujer de Ortega Cano visitó Volverte a ver, donde demostró la buena sintonía que tiene con Carlos Sobera, presentador también del Tierra de nadie.

"Soy una superviviente nata. Me gustaría que la gente me conociera desde lo más profundo, 24 horas, en las peores circunstancias. Quien quiera juzgarme, que lo haga", afirmó al presentador. "Soy muy luchadora, me busco la vida como sea. La gente piensa que vivo en la Casa Real".

Instantes después, Ana María Aldón sacó los colores a Sobera con este comentario: "Si tú ya llevas tiempo fijándote en mí, lo que pasa es que nadie lo sabe".

"¿Ah, sí? ¿Nadie lo sabe?", dijo él con un gesto de complicidad con su invitada. "Aquí la gente lo sabe todo, fíjate lo que te digo", prosiguió Sobera a lo que ella soltó: "¿Pero a que tu mujer y mi marido no lo sabían?".

"A partir de hoy, que lo sepa todo el mundo lo nuestro", afirmó Ana María Aldón mientras que el presentador pidió "un salvavidas" para salir del aprieto.

La reacción de Ortega Cano al saber que Ana María Aldón iba a 'Supervivientes'

En la charla, Ana María Aldón contó cómo se tomó Ortega Cano la noticia de que, finalmente, había decidido participar en Supervivientes: "Ha estado varios días sin hablarme". Algo que aprovechó Sobera para contraatacar: "¿Por lo nuestro por SV?