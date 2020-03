"Ahora resulta que 'Gran Hermano' no existe": gran enfado de Mercedes Milá con Telecinco Ecoteuve.es 7/03/2020 - 10:52 0 Comentarios

La presentadora se queja de que la cadena se 'olvidara' del reality en su aniversario

Mercedes Milá ha hecho público su malestar con Telecinco, la que fue su casa durante muchísimos años. La presentadora se ha quejado de que no se acordaran de ella para el 30 aniversario de la cadena y por dejar a Gran Hermano en un segundo plano.

"Resulta que celebran los 30 años de Telecinco y no he recibido ni una sola invitación. Y hacen una fiesta, y hacen no sé qué y hacen no sé cuantos. ¿Tú te crees que eso es normal?", dijo muy cabreada Milá en Espècies protegides, programa de SER Cataluña este viernes.

Lea también: El pastizal que ganó Rafa Mora en bolos en su época dorada como tronista de 'MYHYV'

Mercedes Milá sí que aparece en el vídeo conmemorativo, pero en "algún trozo pequeñito", afirmó. "Mira que si no me han puesto en el vídeo... Y sí, han puesto un trozo del primer programa y de los concursantes. Eso sí, pequeñito, en comparación a lo que significó Gran Hermano".

El cabreo de Mercedes Milá con Telecinco por olvidarse de 'Gran Hermano'

Durante la entrevista, Mercedes Milá reconoció saber el motivo, según ella, por lo que Mediaset no ha dado el protagonismo que corresponde al reality que marcó una era en la televisión.

"¿Sabes lo que pasa? Que ahora ellos no quieren hablar de Gran Hermano porque como tuvieron ese problema con la denuncia de la chica que... ya sabes", subrayó en alusión al caso Carlota Prado. "Ahora resulta que GH no existe", sentenció advirtiendo de las "hostias" que le iban a caer por estas declaraciones.