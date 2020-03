¿Qué fue de Belén Rodríguez? La colaboradora está a punto de volver a televisión tras dar portazo a 'Sálvame' Ecoteuve.es 6/03/2020 - 16:01 0 Comentarios

La periodista dejó de forma repentina el magacín que Telecinco emite por las tardes

Belén Rodríguez lleva meses desaparecida de la televisión. La colaboradora dejó Sálvame de forma repentina y nunca más se supo de ella. Hasta ahora, porque su vuelta a los medios está a punto de producirse.

Belén Rodríguez se incorporará como tertuliana al debate de Supervivientes. Además, también estará en el plantel de colaboradores de Cuatro el día, el programa que presenta Joaquín Prat, según informa Lecturas.



Lea también: Duro enfrentamiento en directo entre Belén Rodríguez y Raquel Mosquera

En el debate de Supervivietnes coincidirá, a buen seguro, con Antonio David Flores. Y llama la atención teniendo en cuenta que, tras su salida de Sálvame, aseguró que "no querí coincidir" con él en ningún plató. "No da juego a no ser que hable de su vida, que es lo que lleva haciendo 20 años". Hay que recordar que Belén Rodríguez es amiga de Rocío Carrasco.

Cuando dijo eso, aprovechó también para arremeter contra los colaboradores hombres del magacón vespertino de Telecinco. Les llamó "machistas absolutos" y dijo que hacían "aquelarres contra una mujer".