Frank Cuesta: "El coronavirus es la naturaleza diciéndonos: 'Si seguís tocándome los cojones, os voy a destruir" Adrián Ruiz 11:15 - 8/03/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador, que vuelve esta noche a DMAX

"No soy el nuevo Félix Rodríguez de la Fuente, él es un personaje único en la historia"

"Greta Thunberg nos va dando lecciones y lo único que tiene es una obsesión por algo"

Descubrir el legado de Félix Rodríguez de la Fuente. Ese es el objetivo que se marcará Frank Cuesta desde este domingo, a las 21.30, con el estreno de la nueva temporada de Wild Frank en DMAX. Coincidiendo con el 40 aniversario de su muerte, el herpetólogo rendirá homenaje al divulgador recorriendo algunos de los enclaves de la geografía española en los que habitan las principales especies que defendió el mítico naturalista y así comprobar en primera persona qué queda de su labor.

"Su mayor enseñanza fue la ilusión que transmitió a muchísimos niños, la pasión y la poesía con la que hablaba y que a todos nos dejó impactados. Algunos no perdimos esa ilusión por la naturaleza y continuamos con ello a día de hoy", comenta a ECOTEUVE.ES el presentador, que niega considerarse el Félix Rodríguez de la Fuente de nuestro tiempo. "Hay personajes que son únicos en la historia y él lo es".

Lea también: Frank Cuesta estalla contra el populismo del Amazonas: "Una cosa es ser solidario y otra, ser gilipollas"

Frank Cuesta afronta esta nueva aventura cuando acaba de sufrir un duro revés. Hace unas semanas, el madrileño anunció que cesaba su lucha por el tráfico ilegal de animales en Tailandia. "Llega un momento en el que tienes que pensar más con la cabeza que con el corazón", señala antes de explicar los motivos por los que puede que Yuyee salga muy pronto de la cárcel.

40 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Fue seguidor de sus documentales?

Sí. En general, todos los que pasamos de 40 crecimos con los programas de El hombre y la tierra. Claro que era seguidor, por supuesto.

¿Cómo recuerda el momento de su muerte?

Yo tenía 8 años y recuerdo la muerte, las noticias, la canción de Enrique y Ana y lo que hubo alrededor. Pero afectarme, no recuerdo hasta que punto me afectaría pero fue un palo para todos los niños. "El amigo de los animales" había muerto.

En la nueva temporada, ha ido a los lugares que Félix visitó para conocer si sigue vigente la labor de conservación que él inició. ¿Con qué se ha encontrado?

Me he encontrado que en España hay hoy en día cientos y cientos de Félix repartidos por toda la geografía nacional, trabajando en refugios o en centros de rescate. También a gente anónima que ha seguido su labor y que, gracias a su legado, se ha conseguido que las especies y la naturaleza se sigan conservando en España de una manera increíble.

¿Cuál es la mayor enseñanza o legado que ha dejado el divulgador?

La ilusión que transmitió a muchísimos niños, la pasión y la poesía con la que hablaba y que a todos nos dejó impactados. Algunos no perdimos esa ilusión por la naturaleza y continuamos con ello a día de hoy.

¿Diría que usted es, en cierta manera, el Félix Rodríguez de la Fuente de nuestro tiempo?

No, porque hay personajes que son únicos en la historia. Félix lo es. Puede haber gente que hagamos otras cosas, pero lo que él hizo delante y detrás de las cámaras es inigualable. Hoy en día muchos nos dedicamos a la conservación y es gracias a él. No se puede comparar, fue único.

¿De qué manera le ha inspirado a nivel profesional?

Ahora que he podido conocer más su trabajo desde dentro, he visto que hay concordancias en la pasión, en la manera de no corromperte y seguir adelante pase lo que pase. Es una fuente de inspiración. Félix llegó donde llegó e hizo lo que hizo porque no paró ningún día, era constante y por eso es un gran referente.

Hace unas semanas, publicó un vídeo en el que anunciaba el cese de la lucha por el tráfico animal en Tailandia. Decía que era "la mejor de las opciones" y que "pesaba más la cabeza que el corazón". ¿Qué ha pasado?

Se trata de países complicados, con situaciones muy diferentes a las que tenemos en Europa. Y lo que aquí es algo muy loable, la lucha contra el tráfico ilegal, allí no solo no lo es, sino que supone ponerte en medio de gente muy importante y con mucho poder que se está beneficiando de ello. Llega un momento en el que tienes que pensar más con la cabeza que con el corazón y decir: "Vamos retirarnos por el momento y seguir las pautas que nos están dando".

En ese mismo vídeo, explicaba que Yuyee iba a salir muy pronto de la cárcel. ¿Qué avances ha habido en el caso?

El día que salga podré decir que ya ha salido, pero lo que podemos decir de momento es que gracias a Dios, hemos podido reabrir el tema dentro de los juzgados y estamos trabajando en ello. Se ha reabierto una causa a través de la cual podemos meter un poquillo la pierna.

Estos días, las noticias sobre el coronavirus inundan la televisión. ¿Qué opinión tiene de cómo se está gestionando e informando de la situación?

Yo creo que se está informando bien, no se está alarmando tanto, ni diciendo que es un simple catarro. Esto es la naturaleza diciéndonos: "Yo he estado aquí antes que vosotros y estaré aquí después de vosotros y si seguís tocándome los cojones, os voy a destruir". Es una llamada de la naturaleza muy clara.

Se llegó a decir que el origen estaba en el pangolín...

El origen al final da igual, las consecuencias es lo importante. Y una de las consecuencias es que en China se ha prohibido totalmente la venta de cualquier carne de animal salvaje y en Vietnam lo mismo. En Asia hay mucho miedo con eso y va ayudar muchísimo a que pare un montón de tráfico ilegal de animales. Me da igual si salió de un laboratorio o de un animal, las consecuencias positivas, dentro de lo malo, es que el tráfico ilegal ha descendido un montón desde agosto. Y digo desde agosto porque esto se anunció en diciembre [el coronavirus], pero ya en verano vimos que el tráfico ilegal de pangolines, murciélagos y musarañas había bajado muchísimo. Esto no empezó en diciembre, empezó mucho antes.

Ha sido muy crítico con Greta Thunberg. ¿Cree que ha conseguido algo el movimiento ecologista que ha liderado?

Yo creo que ha servido para que mucha gente se beneficie y gane mucho dinero, su familia también. Ha servido para que muchos chavales se crean que saliendo a la calle todos los fines de semana chillando y pidiendo se consigue algo. Y como ha dicho ella misma hace poco, no se ha conseguido nada. La razón es que no puedes enseñarles a los chavales jóvenes a que hay que decir 'tenéis que hacer, tenéis que hacer' y que ellos no hagan nada.

¿Cree que las manifestaciones y protestas no sirven para nada?

Yo vería muchísimo más responsable que fueran a la calle una vez o dos y que luego hicieran algo. Porque yo a esta gente, a estos chavales, no les he visto recoger un papel, les he visto que han evolucionado hacia bailes y fiestas. Al final, se ha convertido más en una fiesta que en una responsabilidad. Deberían educarse mejor, ir más al colegio y si se lo quieren perder, que se vayan al río un día, a una playa otro día, al monte otro día y que se pongan a limpiar. De esa manera, los políticos verán que hacen algo. Las cosas se consiguen manchándote, no hablando tanto.

¿Le han machacado mucho en redes sociales por dar esta opinión tan impopular?

Sí, pero hay una cosa buena que siempre tendré, que es la libertad para poder decir lo que quiero y cómo quiero. A veces me equivoco y a veces no, pero cuando digo las cosas, las digo sintiéndolo y con capacidad de raciocinio. Simplemente, he dicho que si creemos que una niña de 17 años sin ninguna formación es la que nos va a salvar, mal estamos. La ponen como una heroína cuando hay gente anónima que está dejándose la vida y trabajando en ello desde hace tiempo.

Ponemos de heroína a una niña porque tiene 17 años, tiene un síndrome y la presentamos como: 'Gretha Thunberg, la chica de 17 años con síndrome de asperger'. Me parece una vergüenza que se utilice la enfermedad y se ponga de heroína a una niña que nos va dando lecciones a todo el mundo, cuando lo único que ha hecho ella es tener una obsesión por algo.

Hace unos meses, preocupaba a sus seguidores con su estado de salud. ¿Qué tal se encuentra actualmente?

Sí, hay días mejores y días peores, hay años mejores y años peores. Esto es algo que va para largo y es con lo que vives. Hay gente que vive con diabetes u otras enfermedades y simplemente, es cuestión de que cuando te dé un bajón, superarlo y seguir para adelante.