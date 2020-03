Ana Peleteiro desvela en 'El hormiguero' de Pablo Motos que sufre de emetofobia Ecoteuve.es 19:50 - 6/03/2020 0 Comentarios

La atleta olímpica aprovecha la ocasión para pedir ayuda en directo: "No sé cómo superarlo"

Ana Peleteiro, campeona de España y de Europa de triple salto, hizo un parón en su preparatorio de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio para visitar El hormiguero de Pablo Motos este jueves.

La atleta gallega desveló que sufre emetofobia, es decir, el miedo intenso e irracional al vómito. "Tengo fobia a todo lo relacionado con el vómito", contó.

"Si lo veo en un perro o un gato, me angustio. Con mis gatas me pasa y eso que no tienen pelo, no sé qué vomitan, creo que el friegasuelos les sienta mal", continuó Peleteiro. "Lo paso fatal y me bloqueo. Me dan sudores fríos y es muy chungo".

Como explicó la deportista olímpica, los vómitos son habituales en los entrenamientos: "A veces hacemos series y del ácido láctico hay gente que vomita y les digo que qué hacen, que me da mucho asco".

Peleteiro, después, pidió ayuda en directo: "No sé cómo superarlo, si alguien sabe de algún psicólogo que trate esto, por favor, que contacte conmigo".