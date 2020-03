Rocío Flores, traicionada en directo por su abuelastra Ana María Aldón en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 13:15 - 6/03/2020 0 Comentarios

La mujer de Ortega Cano afirma que no se va a enemistar con los enemigos de Rocío

Ana María Aldón, abuelastra de Rocío Flores, va a por todas en Supervivientes. La mujer de Ortega Cano tiene claro que no se va a enemistar con Pavón o Yiya solo por el hecho de que ellos se enfrenten a la hija de Antonio David.

Rocío ya tiene claro quiénes son sus amigos y enemigos, al menos por el momento, en la isla. En la guerra Pavón-Aviles, se ha posicionado a favor del periodista. Sin embargo, le tiene declarada otra guerra a Yiya, una de las concursantes más polémicas de este año.

Ante estos encontronazos, mucha gente pensaba que Ana María Aldón saldría en defensa de Rocío para apoyarla, pero todo lo contrario: Aldón afirma que no piensa convertirse en la "enemiga de los enemigos" de Rocío Flores, toda una declaración de intenciones.

Ana María Aldón da la espalda a Rocío Flores

Además de defender a Pavón y Yiya, dos de los enemigos declarados de Rocío, se ha enfrentado a Avilés, uno de los grandes apoyos de la hija de Antonio David. La pelea llegó incluso a las lágrimas.

Sobre Pavón, Aldón asegura que: "Cuando salga lo sabré todo, conmigo se ha comportado como muy buen compañero. Por lo visto, parece ser que me cuentan que por detrás mía habla esas cosas, pero hasta que no lo vea, no me las puedo creer".