El duro enganchón entre Antonio Pavón y Avilés en 'Supervivientes 2020': "Has puesto a las mujeres en mi contra" Ecoteuve.es 12:23 - 6/03/2020 0 Comentarios

Los concursantes se enzarzan en plenos rumores de relación entre ellos

Antonio Pavón ha sido señalado por la mayoría de concursantes de Supervivientes 2020. El torero, que se ha puesto en contra a toda la isla, se ha justificado alegando que toda esta polémica ha sido desencadenada por José Antonio Avilés, que habría movido hilos para poner a todo el mundo en su contra.

La guerra entre Pavón y Avilés se recrudece conforme pasan los días en la isla mientras fuera, los rumores sobre su supuesta noche de pasión no paran de crecer. Y es que, lejos de limar asperezas, la convivencia ha hecho aumentar las fricciones entre ambos concursantes. "Él ha puesto a las mujeres en mi contra", aseguró el banderillero durante la gala de este jueves.

Lea también: Rocío Flores, rota de dolor en Supervivientes por su madre.

Enseguida, se abrió un gran debate en el que varios de los robinsones explicaron los motivos por los que no tragan al torero. Fani fue una de las primeras en pronunciarse asegurando que Pavón es "un falso". "Sonríe, es simpático pero luego te clava la puñalada por detrás", aseguró la protagonista de La isla de las tentaciones.

Pavón se enzarza con Avilés: "Me has buscado"

Por su parte, Rocío Flores lo acusó de ser un mentiroso: "Ha hecho fuego, pero la vida imposible. No sabe convivir", lamentó la nieta de Rocío Jurado al tiempo que Pavón seguía señalando a Avilés. "Me ha sacado del cuadro y ha puesto a las mujeres en mi contra", criticó el concursante.

Pavón argumentó su teoría comentando el repentino cambio de actitud que Flores ha tenido con él:"Estábamos bien, pero de la noche a la mañana... Me hace comentarios y miradas de mal gusto. Se puso en mi contra por las discusiones que yo he tenido con Avilés. Él miente, tergiversa", asegura.

En ese momento, Avilés pidió la palabra a Jorge Javier para defenderse. "Lo peor de todo es que dices que el culpable de tu mal rollo en el grupo soy yo. Una cosa es que yo discuta contigo y otra que tú me acuses que de ser el culpable de tus males en la isla", declaró el tertuliano mientras Pavón aseguraba que esta semana habían discutido menos porque él lo había evitado. "Tú me has buscado en varias ocasiones pero yo no te he dado pie", le recriminó enfadado.