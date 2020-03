Cristóbal Soria ('El Chiringuito') sufre un accidente que casi le cuesta la vida: "Estoy mal" Ecoteuve.es 6/03/2020 - 10:20 0 Comentarios

El tertuliano de Pedrerol cuenta el gran susto que vivió en una autovía de Jerez

Josep Pedrerol comenzó la emisión de este jueves de El Chiringuito compartiendo con los espectadores el gran susto que se ha llevado esta semana el equipo del programa de Mega. El presentador informó a la audiencia del peligroso accidente que sufrió este miércoles Cristóbal Soria del que, afortunadamente, salió levemente herido.

El propio sevillano entró en directo en la tertulia deportiva de Atresmedia para contar lo ocurrido y explicar su estado actual de salud. "Un coche pasó a escasos centímetros de mi cabeza... y me perdonó la vida", empezó diciendo Soria sobre el accidente que sufrió en la carretera A-381 de Jerez, conocida como la Ruta del Toro.

Cristóbal Soria explicó que su coche sufrió una avería que le obligó a apartarse en el arcén de la carretera. Desde allí llamó a su seguro para pedir una grúa y un taxi, ya que "necesitaba estar ese día en Madrid". "El gruista llega y pone su grúa delante de mi coche. Pone el cable con el gancho debajo de mi coche para subirlo a la grúa y me pide que me suba para mantener el volante recto", recordó el que fuera delegado del Sevilla F.C.

Cristóbal Soria: "Un coche me perdonó la vida"

"Al bajarme del coche me resbalé, caí para atrás, me di un porrazo fuerte en la espalda con la grúa y me caí de cabeza contra el asfalto... y de ahí la herida y los puntos que tengo", siguió relatando el tertuliano, que apareció ante las cámaras de Mega con una gran brecha en la frente. "Lo que me pasa hoy todo el día es que tengo dentro el zumbido de un coche que pasó a 20 ó 30 centímetros de mí... Me perdonó la vida", señaló emocionado Soria.

"Gracias a Dios ese no era mi día. A partir del año que viene celebraré el 4 de marzo como mi cumpleaños. Estoy más tranquilo pero jodido. Estoy mal. Pasé una noche regular y hoy en frío estoy peor que en caliente. Tengo el cuerpo dolorido y la cabeza me va a explotar", aseguró antes de recibir el apoyo de todos sus compañeros.

Finalmente, Pedrerol y los colaboradores de El Chiringuito quisieron sacarle una sonrisa a Cristóbal Soria y contaron entre risas una divertida anécdota que se produjo en mitad del suceso. Según explicó Quim Domenech, Soria envió un audio llorando al presentador del programa para contarle lo sucedido en un mensaje que el catalán ignoró al pensar que se trataba de una broma del Grupo RISA de la Cadena COPE.

???? "A partir del año que viene celebraré mi cumpleaños también el 4 de marzo"



???? @cristobalsoria nos cuenta el mayor susto de su vida en #ChiringuitoSoria pic.twitter.com/g16P7DgIbi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 6, 2020