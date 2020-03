Rocío Flores, hundida al hablar de su madre por primera vez en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 6/03/2020 - 8:45 0 Comentarios

La concursante se salva de la expulsión; Bea Retamal, primera eliminada del reality

Rocío Flores se rompió este jueves al hablar, por primera vez, de su madre en Supervivientes. Lo hizo después de salvarse de la expulsión, puesto que era una de las nominadas con serio peligro de acabar en la calle.

Antonio Pavón y Bea Retamal fueron los dos eliminados de la noche. Los dos fueron enviados a la ilsa de los desvalidos, donde esperaban Yiya y Vicky Larraz, apartadas desde hace una semana. Entre los cuatro, la audiencia decidió despedir definitivamente a Bea, que se convierte en la primera concursante que volverá a España.

Jorge Javier Vázquez preguntó a Rocío Flores sobre algunas de las cosas que ha hablado en la isla con sus compañeros. Temas a los que nunca se había referido en público, como su deseo de ser madre el próximo año.



También se refirió a su padre. "Es mi persona. Siempre que he hablado algo con él, ha llegado a buen puerto. Mi padre me mira y sabe lo que me pasa", dijo sobre Antonio David Flores.

Jorge Javier Vázquez pregunta a Rocío Flores por su madre

Pero el tema más esperado, el de la relación con su madre, Rocío Carrasco, lo puso sobre la mesa Cristian Suescun, cuando le preguntó por ella. Jorge Javier lo aprovechó en directo e intntó tirar del hilo.

"¿Tú crees que al menos por curiosidad tu madre habrá visto alguna vez el programa?". "Si te digo la verdad, aunque me duela en el alma, ella dio su respuesta donde dijo las declaraciones que dijo", respondió Rocío Flores en referencia a unas declaraciones de Carrasco en las que, cuando le preguntaban por Supervivientes, contestó que solo ve Netflix. "¿Lo echan en Netflix?"

"¿Te gustaría que lo viera?", insistió Jorge Javier, llevando a Rocío Flores al borde de las lágrimas. "No lo sé Jorge, hombre claro que sí", dijo con la voz entrecortada mientras pedía que dejara el tema.