"No vamos a tener más hijos": la ministra Irene Montero riñe a Chiqui por su error con Pablo Iglesias

La colaboradora de 'Sálvame' ha hecho un reportaje por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Chiqui continúa con su labor como reportera de Sálvame. Esta semana ha realizado un reportaje con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para el que ha entrevistado a la ministra de Igualdad Irene Montero.

Al ver a Chiqui, la política se ha acordado del brutal gazapo que cometió hace unos días al dar la enhorabuena a Pablo Iglesias porque, según ella, iba a ser padre de nuevo. "¡Que sepas que no vamos a tener más hijos!", ha dicho Montero.

Luego, Chiqui ha entrado en cuestiones más polémicas: "¿Qué es esto de que Pablo Iglesias va a subir tres veces más el salario mínimo? De Podemos, digo...". "Lo que queremos hacer como Gobierno es, para todos los españoles, subirlo al 60% del salario mínimo", ha explicado ella.

Tras el reportaje de Chiqui, Paz Padilla ha hecho un alegato feminista al desvelar que sufrió mucho en sus inicios como humorista porque era una profesión de hombres: "Me han llegado a decir una cantidad de cosas... Evidentemente, he sido muy luchadora y me he ganado el respeto".