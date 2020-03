La impactante imagen del rostro de Nuria ('GH VIP 7') en pleno ataque de alergia por un melocotón Ecoteuve.es 5/03/2020 - 18:28 0 Comentarios

La concursante tuvo que ser evacuada de Guadalix y abandonar finalmente el reality

Nuria Martínez tuvo que abandonar GH VIP 7 de forma forzosa. El reality explicó que se debía a una "alergia al melocotón" y que ya no volvería. Hasta ahora nunca había salido a la luz su rostro en pleno ataque.

"Nunca me había dado por enseñaros algo tan triste porque para mí es algo fuerte de mi vida, pero algún día tenía que llegar y ya que me lo estáis preguntando creo que ha llegado la hora de que sepáis de que nada era mentira", ha dicho la joven en sus redes sociales.

En la imagen, Nuria Martínez aparece con el rostro totalmente deformado: sus ojos y sus pómulos están hinchadísimos. "Llegué a un punto en el que no podía respirar, poca broma. No os podéis imaginar lo mal que lo pasé y lo que me han ayudado muchos alergólogos".

Aunque se quejó de la decisión de la productora de no dejarla volver a la casa de Guadalix de la Sierra, Nuria ha explicado que se ponía así "cada dos por tres" y que estuvo "mucho tiempo de médico en médico, de psicólogos y de tratamientos".