Nathy Peluso y Dora, invitadas de la octava gala de 'OT 2020', que expulsará a Jesús o Gérard Ecoteuve.es 5/03/2020 - 16:56 0 Comentarios

El talent musical celebrará una gala feminista con motivo del Día de la Mujer

La Gala 8 de Operación Triunfo despedirá este domingo a un nuevo concursante. Los espectadores tendrán que decidir entre Gèrard y Jesús. Uno de ellos abandonará la Academia. Además, el programa contará con las actuaciones de Nathy Peluso y Dora.

El tema grupal que abrirá la gala es No controles de Olé Olé. Los nominados de esta semana, Gèrard y Jesús, cantarán Brown Eyed Lover de Allen Stone y El alma al aire de Alejandro Sanz, respectivamente.

Lea también: Aluvión de críticas a TVE por una charla en OT con ataques al "feminismo liberal" de Ciudadanos

Uno de los nominados, Gèrard o Jesús, se despedirá de la AcademiaUno de los nominados, Gèrard o Jesús, se despedirá de la Academia RTVE

Anaju, favorita de la semana, escogió cantar con Samantha en el que será el último dúo de esta edición. Ambas interpretarán el tema Girs Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper; Hugo cantará Se acabó de María Jiménez (versión El Canto del Loco); Nia, Mujer latina de Thalía; Bruno, La puerta violeta, de Rozalén; Flavio, Man! I Feel Like A Woman!, de Shania Twain; Maialen, Just A Girl de No Doubt; y Eva, Bad Guy de Billie Eilish.

Nathy Peluso y Dora, artistas invitadas

Desde que irrumpió en la música española Nathy Peluso no ha dejado de sorprender. Del soul al jazz, al rap o la música latina, el talento de la argentina continúa moldeando una propuesta libre e inclasificable dentro de la escena urbana nacional. Bussiness Woman es su nuevo single. El clip dirigido por el dúo Bradley & Pablo, responsables también de vídeos para artistas como Rosalía, Dua Lipa o Juice Wrld entre muchos otros, han conseguido una puesta en escena a medida de su irrefrenable carisma. Una pieza que juega con el concepto detrás del título del track, y en la que Peluso se desata como intérprete y bailarina.

Nacida dentro de una familia de larga tradición artística, Dora empezó a mostrar sus dotes musicales desde muy pequeña. Con una sensibilidad poco común, a los 11 años sorprende a miles de usuarios a través de su canal de Youtube. Un año después, se enrola como cantante principal en la Creativa Junior Big Band y empieza a componer sus propios temas con 13 años, momento en el que el productor de pop y electrónica Pional decide colaborar con su primer disco. Con tres singles lanzados hasta la fecha, Dora ha alcanzado casi 2 millones de streams en Spotify convirtiéndose a sus quince años en algo más que una joven promesa.

La artista estrenará sobre el escenario de Operación Triunfo 2020 su último single y primera composición en español, Ojos de serpiente, un bolero que nos muestra la versatilidad compositiva de esta joven autora en su primera actuación en televisión.