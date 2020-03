"¡Qué falso eres!": Esther Palomera estalla contra Eduardo Inda por un comentario personal Ecoteuve.es 5/03/2020 - 15:40 1 Comentario

Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' se enzarzan en una dura discusión

La polémica ha vuelto a estallar entre Esther Palomera y Eduardo Inda, colaboradores de El programa de Ana Rosa, que han protagonizado una bronca en plena tertulia del espacio matinal que emite Telecinco.

La división entre PSOE y Unidas Podemos por el caso de José Couso ha sido lo que ha provocado la pelea. Eduardo Inda ha destacado que su medio había sido el primero en destapar la información. Para hacerlo, el periodista ha usado una expresión que a Palomera no le ha gustado.



"Los primeros, Esthercita, fuimos nosotros, a ver si te enteras", ha dicho el periodista. "Esthercita no", ha respondido, firme, la periodista. "Esthercita me llama quien yo se lo permito. Te queda claro, ¿no? Toma nota", ha continuado la tertuliana, muy enfadada.

"Pero tú eres mi amiga", ha defendido Inda. "No. Somos compañeros". "Tú me llamas Eduardito muchas veces", ha continuado el periodista. "¡Qué falso y qué embustero eres!", ha contestado Palomera.



Finalmente, Ana Rosa Quintana ha tenido que intervenir para poner orden: "Parecéis de PSOE y Podemos". "Bueno, ella de Podemos", ha apuntado Inda.