Toñi Moreno estrena su propio reality en Mediaset: así es su nueva vida como madre Ecoteuve.es 14:45 - 5/03/2020 0 Comentarios

La presentadora de 'MYHYV' muestra el postparto en 'Dos vidas', de Mtmad

El 21 de enero Lola llegó a la vida de la periodista. Pero Toñi Moreno ya ha retomado su papel de presentadora en Mujeres y Hombres y Viceversa, que compagina con el cuidado de la pequeña. Esta etapa y su faceta como madre serán la base de Dos vidas, su vlog en Mtmad, en el que contará su postparto y todo lo relacionado con su nueva vida.

"Dos vidas es un vlog en el que me voy a poner en marcha para tener una segunda parte de mi vida mucho mejor que la que tengo. Tengo 46 años, acabo de ser madre tardía, tengo ciática y me duelen todas las partes de mi cuerpo. Me he planteado que para el resto de mi vida tengo que cambiar de hábitos de vida y estar más saludable por la niña y porque quiero vivir una segunda juventud", explica Toñi Moreno.

A lo largo de ocho episodios semanales, la presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa se marcará un importante reto en su canal de la plataforma de contenidos nativos de Mediaset España: recuperar su forma física.

Además, la importancia del ejercicio, la conciliación laboral y una dieta equilibrada y sana son algunas de las cuestiones que abordará en su vlog. Dos vidas incluirá también la participación de invitados especiales, amigos personales de Toñi, que le darán consejos y le ofrecerán diversas claves para disfrutar de su maternidad.

La presentadora asegura también que "es un reto, porque voy a cambiar el hábito alimenticio, cuidarme, hacer deporte y recuperar el suelo pélvico que he perdido, una situación que nos pasa a la mayoría de las mujeres que no hemos hecho deporte. Quiero ayudar a la gente a que vea que nunca es tarde para convertirse en una personasaludable y deportista. Y yo no lo he sido nunca".