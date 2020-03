Ylenia, muy crítica con el feminismo que "excluye" a parte de las mujeres: "El error es ligarlo a un partido político" Ecoteuve.es 5/03/2020 - 10:32 1 Comentario

La colaboradora, feminista convencida, critica el manifiesto del 8M: "¿Quién lo escribe?"

"Hay mujeres que consideran que su concepto de feminismo es el único que hay"

La división que a veces se manifiesta en el feminismo tuvo su reflejo este miércoles en Sálvame, donde Ylenia Padilla, feminista convencida, tiró de las orejas a parte del movimiento por sus posiciones "excluyentes".

Sucedió en Con M de Mujer, una sección del programa de Telecinco donde se critican los patinazos machistas de algunos colaboradores del programa.

"Hay algunas mujeres que consideran que el concepto que ellas tienen de feminismo es el único que hay y excluyen a las que no piensan que su concepto es el correcto", criticó la colaboradora.



"¿Quién redacta el manifiesto del 8M?", preguntó a Geles Hornedo, la responsable de la sección, y Carlota Corredera, que no le supieron contestar. "Es que ponen cosas que hace que haya mujeres que se sientan excluidas y no se vean identificadas", protestó Ylenia, aplaudida en plató, aunque sus compañeras intentaron frenar su crítica.

"No debemos enfrentarnos las mujeres justo en esta semana...", respondió Geles. "¿Por qué no?", saltó María Patiño. "A mí sí me parece interesante que las mujeres discutamos sobre determinados dogmas con los que no estamos de acuerdo", añadió.

"El mayor error es ligar el feminismo indispensablemente a un partido, a una manera de entender la sociedad o la economía. Eso es un gran error", sentenció Ylenia, ex concursante de Gandía Shore y GH VIP.