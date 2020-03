Flavio rompe a llorar en 'OT 2020' tras su caótico pase de micros: "Tengo muchos pensamientos negativos" Ecoteuve.es 5/03/2020 - 10:04 0 Comentarios

El concursante del talent de TVE se derrumba ante el claustro de profesores

OT 2020 celebró este miércoles el primer pase de micros de la octava gala de la edición. Uno a uno, los concursantes fueron examinados por el claustro de profesores en un ensayo general en el que Nia y Eva acabaron brillando por encima del resto de sus compañeros. En la otra cara de la moneda se encuentra Flavio, que acabó derrumbándose tras una desastrosa actuación.

El joven murciano olvidó varias veces la letra de la canción (Man, I Feel Like A Woman, de Shania Twain) y erró en algunas partes de la coreografía. Al terminar, Flavio rompió a llorar ante la preocupación de Noemí Galera, directora de la Academia: "Tengo un montón de pensamientos negativos todo el tiempo", reconoció dejando entrever que su malestar va más allá del tema que le toca defender esta semana.

Noemí Galera se levantó enseguida para consolarlo y darle un abrazo tranquilizador. "Esta canción te pega y la tienes cruzada desde el minuto uno", le hizo saber. "No dudes de ti, esto no es nada. Me la has cantado antes y era un escándalo. Estoy segura de que lo puedes hacer increíble", le animó por su parte Mamen Márquez.

"No quiero que te agobies por tonterías", apuntó Manu Guix al tiempo que le daba la posibilidad de hacer algunos cambios en la canción si no se encontraba a gusto. Flavio acabó descartando esta idea al confesar que su bajón no estaba ligado estrictamente a la cuestión musical. Tras el pase de micros, Noemí Galera se reunió con el concursante, al que dio la posibilidad de hablar a lo largo de este jueves con la psicóloga de la Academia.