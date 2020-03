'Sálvame' activa el protocolo contra el coronavirus: María Patiño se pone el termómetro en directo Ecoteuve.es 4/03/2020 - 19:48 0 Comentarios

La colaboradora se toma la temperatura tras haber tenido fiebre en las últimas 24 horas

Sálvame también ha activado el protocolo para evitar el contagio por coronavirus. La dirección del programa ha recomendado a María Patiño que se tomara la temperatura en directo al reconocer que este martes tuvo fiebre.

La colaboradora ha explicado que había un motivo: "Tenía una bacteria en la boca y me han hecho un colutorio y me tuvieron que sedar. Creo que de la infección me ha dado fiebre", ha explicado la colaboradora. "No tengo nada más que eso".

Acto seguido, Carlota la ha preguntado si le importaba que se pusiera el termómetro, a lo que Kiko Hernández ha echado más leña al fuego: "Es un diagnóstico que tú nos estás diciendo y tenemos que hacer acto de fe. Yo no tengo por qué creérmelo".

Con todo el plató revolucionado, Patiño ha accedido a tomarse la temperatura: "Yo me aíslo, no quiero que este equipo se ponga malo y que desaparezca uno de los programas estrella de la cadena. Yo me aparto".

"Yo me lo pongo en el sobaco", ha dicho. Segundos después, los colaboradores Sálvame respiraban tranquilos al comprobar, hasta en dos ocasiones, que no tenía fiebre: la temperatura corporal de María Patiño era de 36 grados. "¡Estoy bien! ¡No tengo fiebre!".