"Te has solidarizado con Ferreras": bronca entre Losantos y Marhuenda por Cayetana Álvarez de Toledo Ecoteuve.es 4/03/2020 - 19:00 0 Comentarios

El locutor de esRadio ha reprochado al director de La Razón de defender a La Sexta

"Ferreras es un enemigo de la nación y de la libertad", ha dicho Jiménez Losantos

Las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo contra La Sexta siguen trayendo cola. La portavoz del PP en el Congreso acusó a la cadena de Atresmedia de "hacer negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia".

Este miércoles, la polémica ha llegado hasta los micrófonos del programa de Federico Jiménez Losantos. El locutor de esRadio se ha enzarzado con Francisco Marhuenda dando pie a una bronca entre dos personas que, habitualmente, tienen los mismos ideales.

Lea también: La 'marquesa' ultra del PP": el rótulo de Antena 3 para Cayetana Álvarez de Toledo tras sus críticas a La Sexta

Losantos ha empezado reprochando a Marhuenda que se "solidarizarse" con Ferreras: "Eso está muy mal, Paco". "Estoy orgulloso de hacerlo y, además, discrepo con lo que ha dicho Cayetana", ha respondido el director de La Razón y colaborador del espacio.

"Tú sabes que no es verdad", ha seguido Losantos a lo que Marhuenda se ha explicado: "En esta ocasión no tiene razón y se lo diré en público como en privado. A mí me parece muy bien, y nos estará escuchando Ferreras, que alguien critique La Sexta, La Razón o esRadio porque esto es libertad y son medios privados. Lo que no puede decir es lo que dijo porque no es verdad".

Bronca entre Losantos y Marhuenda a costa de Cayetana Álvarez de Toledo

Las palabras del director del rotativo de Planeta han hecho que Losantos estallara: "¿Qué no es verdad que defiende el golpe de Estado? ¡Pero por los clavos de Cristo! Y no he dicho la empresa. De hecho, cuando ella hace esas declaraciones, que está en Onda Cero, que es radio del grupo, de tu grupo, ella dice que no incluye a Onda Cero, que se refiere a La Sexta, ni siquiera a Antena 3 donde la han llegado a llamar 'la marqueSa ultRa del PP".

"Es que la gente que trabaja allí se ha sentido agredida por lo que ha dicho", ha apuntado Marhuenda a lo que Losantos ha saltado: "¡Pues que cambien de empresa!". "No hay ninguna obligación de defender a la empresa por principio, por razones ideológicas, cuando la ideología de Ferreras es el golpe permanente", ha proseguido.

Losantos: "Ferreras es un enemigo de la nación y de la libertad"

La bronca no ha quedado ahí, ya que minutos después Marhuenda ha vuelto a atacar a Álvarez de Toledo: "Céntrate, Federico. ¿Qué dice ella? Algo totalmente injusto, que La Sexta fomenta la erosión de los valores democráticos. Ese es el mismo error que cometió Rajoy y su equipo".

Y Losantos ha zanjado la cuestión así: "Pero vamos a ver, que Ferreras, es un enemigo de la nación y de la libertad, es el peor enemigo junto con Juan Luis Cebrián, sin ninguna duda".