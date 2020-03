Kiko Matamoros pasará por quirófano para someterse a su enésimo retoque estético: "Es algo serio" Ecoteuve.es 4/03/2020 - 18:59 0 Comentarios

El tertuliano anuncia en 'Sálvame' que se realizará una nueva intervención

Kiko Matamoros ha sorprendido este miércoles a la audiencia de Sálvame al desvelar la nueva operación estética a la que se someterá próximamente. El tertuliano ha asegurado ante la atónita mirada de sus compañeros que muy pronto volverá a pasar por quirófano para realizarse su enésimo retoque estético.

Todo se destapó al comienzo del programa, cuando la emisión arrancó y Kiko Matamoros no estaba en su sitio. Carlota Corredera procedió a llamar al colaborador y este desveló el motivo de su ausencia: "Estoy muy bien, tomándome mis últimos chocolates", empezó diciendo sin que nadie entendiera muy bien nada de lo que estaba pasando.

"El jueves me someto a una operación estética. Me voy a quitar un poco de chicha, así que tengo que aprovechar", informó Matamoros mientras el resto de tertulianos no daba crédito a lo que estaban escuchando. "¿Otro cambio?", dijo impactada Patiño. "¿Es un retoquinchi?", se interesó Carlota Corredera mientras Kiko aseguraba que "es algo serio".

"Entre eso y los esguinces, parecemos el sanatorio Sálvame", comentó jocosa la presentadora, que apareció ante la cámaras con el pie en alto después de haberse torcido un tobillo.