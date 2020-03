"Soy gilipollas, no debí decir eso": Amaia rectifica tras criticar a Universal, su propia discográfica Ecoteuve.es 16:59 - 4/03/2020 0 Comentarios

La ganadora de 'OT 2017' regresa a la Academia que le dio el salto a la fama

Amaia Romero ha regresado este miércoles a la Academia de Operación Triunfo dos años después de proclamarse ganadora de la exitosa edición de 2017. La navarra ha protagonizado un momento de lo más emotivo mientras charlaba con los nuevos triunfitos del talent de su meteórico paso por el programa.

Entre recuerdos y consejos, Amaia quiso hablar con los concursantes de una de las cosas que más le ha sorprendido desde su salto a la fama: la repercusión que tienen mediáticamente todas sus palabras. Para ejemplificarlo, la pamplonica rememoró la cantidad de titulares que generó un comentario jocoso que soltó durante su primer concierto.

"Salí a cantar con un grupo mexicano y dije que estaba un poco borracha. Quería avisar de que a lo mejor no cantaba tan bien. Al día siguiente, sacaba El Relámpago y las noticias al final fueron 'Amaia sale borracha a cantar' o 'Amaia bebe durante el trabajo'. Todo eso terminó eclipsando un poco a lo que en realidad era importante", lamentó la joven.

Acto seguido, Amaia se hizo eco de su polémica más reciente, la que protagonizó al criticar el machismo que se vive dentro de Universal, su propia discográfica. "No me había preparado absolutamente nada y dije que este mundo estaba liderado por hombres, que es totalmente cierto, y luego di un dato erróneo. Dije que en Universal sólo hay directores hombres y todo el rato señalé lo negativo. Luego me di cuenta de que era mentira, sí que hay directoras mujeres", empezó rectificando.

"Me dio rabia no sacar el lado positivo de que sí había mujeres. Es como si digo que no hay productoras mujeres, la que es mujer se molestará. Me da un montón de rabia cuando luego lo veo esto porque digo: 'Soy gilipollas, no debo decir estas cosas porque no son verdad", señaló la cantante antes de advertir a los concursantes de la repercusión que puede tener lo que dicen dentro de la Academia.