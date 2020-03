Risto Mejide desvela la llamada de Albert Rivera tras hacer público su enfado: "Sigo muy decepcionado" Ecoteuve.es 4/03/2020 - 13:28 0 Comentarios

El presentador de Cuatro asegura que el exlíder de Ciudadanos le ha hablado

Risto Mejide ha vuelto a hablar este martes del enfado que mantiene con Albert Rivera. Un día antes, el publicista había hecho público en Todo es mentira que ha decidido romper la amistad que tenía con el expolítico después de haberle conseguido su último trabajo en un bufete de abogados y que este no se lo hubiera agradecido.

"A mí sí me influye que la gente que no es leal, la gente que no es considerada o agradecida, siga por la vida como si nada pasara aprovechándose del silencio de los demás. Y como yo estas cosas no me las callo, quiero que la gente sepa con quién trata. Sinceramente, si alguien me consigue un contacto con el que tengo un curro, lo mínimo es mandar un mensaje de 'gracias'. Lo mínimo. Yo no pido un jamón", aseguró el catalán ante las cámaras de su programa.

Este martes, Risto ha desvelado que Albert Rivera se ha puesto en contacto con él después de ver la magnitud de su malestar. "Nuestra conversación en privado no la voy a contar, nunca revelaré una conversación privada, pero sí digo que me ha hablado después del programa", empezó diciendo Mejide. "Hasta ahí voy a leer, porque eso forma parte de su vida y la mía. Si el quiere, que lo diga", añadió el publicista, que seguía sintiéndose "muy decepcionado".

"Yo me quedé muy a gusto y mantengo lo que dije ayer. La gente te decepciona y no pasa nada. Lo importante es ir de frente y a mí, como frente me sobra, aquí estoy", continuó Risto antes de intentar continuar con los contenidos del programa. "Albert Rivera no solo me ha decepcionado a mí, también a defraudado the other side...", dijo el presentador siendo interrumpido por sus colaboradores, que intentaron una vez más sin éxito que Risto desvelara qué le dijo Rivera.