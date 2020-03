"Si lo hago yo me sacas a gorrazos": Pepe Rodríguez desvela lo que comió don Juan de Borbón en su restaurante Ecoteuve.es 4/03/2020 - 11:47 0 Comentarios

El cocinero a Pablo Motos en 'El hormiguero' los detalles de las visitas reales a El Bohío

Pepe Rodríguez se pasó de La 1 a Antena 3 este martes para visitar El hormiguero. El juez de MasterChef compartió con Pablo Motos anécdotas de todo tipo durante su carrera profesional al mando de los fogones de su restaurante El Bohío: de verse involucrado en una pedida de matrimonio a tener de comensales a la realeza.

El presentador puso el foco en la visita de don Juan Carlos I. "Tienes una estrella Michelín, pero hubo un tiempo no muy lejano en España que la estrella era el Rey. Allá donde él iba, el restaurante se llenaba", dijo Motos.

"Se hizo por una temporada inspector Michelín", bromeó Pepe Rodríguez para, a continuación entrar en detalles: "Ha ido varias veces, incluso su padre, don Juan de Borbón".

Pepe Rodríguez desvela lo que comió don Juan de Borbón en su restaurante

El chef contó que entró a la cocina "por obligación, como todo en la vida, no creas que me ha gustado hacer lo que hago, pero ya que estaba, le he puesto interés".

A los tres meses de empezar a trabajar (tenía 22 años), recibió una llamada "avisando que iba a venir una persona muy importante": "Vinieron la infanta doña Pilar y don Juan de Borbón con todo un séquito... Y yo, asustado, solo pensaba en qué querría comer".

"El hombre se tomó una copita de ginebra, con dos narices y una tortilla francesa", reveló a lo que rio Motos: "Si soy yo y te pido una tortillita, me sacas a gorrazos del restaurante". "No se me ocurriría, usted es el rey de la televisión. Estamos especializados en reyes", zanjó Pepe Rodríguez.