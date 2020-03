El 'tierra trágame' de una joven en el baño de 'First Dates': "¿Estás borracha?" Ecoteuve.es 4/03/2020 - 11:35 0 Comentarios

Lydia protagonizó una sonrojante pifia en los lavabos del restaurante de Cuatro

Carlos Sobera hizo doblete este martes en Cuatro y fue telonero de sí mismo con First Dates antes de hacerse con las riendas de una nueva entrega de Supervivientes 2020: Tierra de nadie. El presentador recibió una noche más a decenas de solteros dispuestos a encontrar el amor en su restaurante.

Entre ellos se encontraba Lydia, que conectó a la perfección con Joao desde el primer momento que se sentaron juntos en la mesa. "No estaba buscando novio, estaba buscando alguien que me sorprendiese y él me ha sorprendido", confesó ella ante las cámaras del dating. La complicidad entre ambos se puso de manifiesto cuando se atrevieron a hacerse preguntas de lo más íntimas.

"¿Cuántas veces te gusta practicar el sexo con tu pareja? ¿Eres muy goloso en ese sentido?", se interesó ella. "No soy egoísta en el sexo, me entrego a tope, disfruto mucho si la veo disfrutar", respondió Joao. "Yo no me conformo con practicar el sexo 2 veces al día, necesito más", dijo directa Lydia antes de revelar algunas de sus fantasías sexuales.

En un momento dado, la joven pidió permiso a su acompañante para marcharse un segundo al baño y así poder llamar a una amiga a la que contarle que todo iba viento en popa. "Hola, Marie", dijo la interlocutora. "¿Qué te pasa? ¿Estás borracha? Soy Lydia", dijo animosa la comensal mientras la persona que se encontraba al otro lado del teléfono no entendía nada.

"Vaya, cómo vas, ¿eh? Estoy con Joao y me encanta", insistió Lydia antes de darse cuenta de que se había equivocado de número y estaba llamando a una de sus clientas. "Dios, me he equivocado, perdona", se disculpó la participante. "¡Qué vergüenza!", dijo sonrojada la joven.