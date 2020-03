Jesús Vázquez estuvo a punto de dejar Telecinco por Penélope Cruz: "Vámonos de aquí ¿Tú no quieres ser actor?" Ecoteuve.es 4/03/2020 - 10:33 0 Comentarios

Presentaron 'La quinta marcha' en los inicios del canal: "Para ella fue un trampolín al cine"

"Me quedan 3 años de contrato", explica Vázquez, el presentador más veterano de la cadena

"Quiero vivir bien y gastarme el dinero; donaré todo lo que quede a la sociedad"

Jesús Vázquez y Penélope Cruz fueron dos de los primeros presentadores de Telecinco, que cumple 30 años de emisiones desde su estreno, el 3 de marzo de 1990. Presentaban La quinta marcha, el programa que sirvió de trampolín para ellos y que les llevó a triunfar en la televisión y en el cine.

Jesús Vázquez y Penélope Cruz compartieron platós durante un breve periodo de tiempo, pero el suficiente para que al presentador le quedara claro el objetivo de su compañera: triunfar en la gran pantalla. "Lo tenía muy claro", explica. "Era muy simpática, muy divertida y muy traviesa", dice Vázquez, que por poco deja la televisión para seguir los pasos de la artista.



Penélope Cruz estuvo a punto de 'llevarse' a Jesús Vázquez al cine, pero una decisión en el momento justo evitó que dejara la televisión, un medio en el que ha triunfado durante 30 años con más de 40 programas, casi todos de éxito de audiencia.

"La tele para ella fue un trampolín. Me dijo que estaba con Cristina Rota, que era la mánager que lanzaba a todos en aquella época. Un día, me dijo: 'Vente conmigo. Vámonos de aquí, que yo quiero ser actriz. ¿Tú no quieres ser actor? Pues vámonos con Cristina Rota", recordó Jesús Vázquez en una visita que hizo a Sálvame este martes.



"Yo también estaba estudiando interpretación, pero yo me quedé porque estaba muy a gusto aquí. Cuando entré en un plató por primera vez supe que eso era lo mío", comentó el presentador, que muy pronto lanzará Idol Kids en Telecinco.

Jesús Vázquez: "Me quedan 3 años de contrato"

Vázquez explicó que tiene "las expectativas profesionales cumplidas" y que quiere empezar a vivir con más tranquilidad. En cualquier caso, aseguró que seguirá trabajando. "Me quedan tres años de contrato", dijo. "No me quiero retirar, pero quiero empezar a gastarme el dinero antes de tener 80 años. Me lo quiero gastar todo y lo que quede, se lo voy a devolver a la sociedad que ha sido tan generosa conmigo. Lo voy a donar todo".