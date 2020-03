Nagore Robles y Oriana se enzarzan en 'Supervivientes' por sus fracasos televisivos: "Yo no abandono a los dos días" Ecoteuve.es 4/03/2020 - 10:19 0 Comentarios

Las tertulianas del reality de Telecinco protagonizan una gran bronca en el 'Tierra de Nadie'

Cuatro emitió este martes una nueva entrega de Supervivientes 2020: Tierra de Nadie en la que Lara Álvarez anunció que Ferre es el primer salvado de la doble expulsión que se producirá en la próxima gala. De este modo, Rocío Flores, Bea y Antonio Pavón continúan con opciones de ser desterrados junto a Playa Desvalida, donde se volverán a abrir los teléfonos para conocer al primer expulsado de la edición.

Durante el programa, Carlos Sobera compartió con los espectadores unas imágenes en las que algunos concursantes lograban encender por fin el preciado fuego. "¡Hacen falta dos machos para hacer un fuego!", exclamó Antonio Pavón tras su hazaña en un comentario que no gustó nada a algunos de los tertulianos del reality. "Necesito una ceja móvil como la tuya porque, te lo juro, cuando Antonio ha dicho: 'hacen falta dos machos para hacer un fuego'...", reprochó Nagore Robles.

"Ay, es una forma de hablar", le rebatió enseguida Oriana Marzoli restándole importancia a las palabras del robinson. "No, es una forma de hablar que molesta porque eso no es verdad. Hacen falta quizás dos personas, o una persona que sepa encender el fuego. No hacen falta dos tíos", defendió la presentadora de Mujeres y hombres y viceversa recordando que Pavón "tiene unas formas de hablar que no son las adecuadas".

En ese momento, Oriana echó en cara a Nagore que estaba "buscando un aplauso fácil". "No tomes al público por tonto", le pidió Robles mientras el tono de la discusión iba creciendo. "Dos hombres, evidentemente, tienen más fuerza y más resistencia en ese sentido, para estar mucho tiempo", opinó la venezolana. "Más que tú, sobre todo", le soltó Nagore en una pullita que terminó de desatar una gran bronca entre ambas.

"¿Lo dices tú, que no has estado?", le preguntó Oriana mientras Robles le aseguraba que "si voy, no abandono en dos días". Nagore se refería así al ridículo que protagonizó Marzoli en Supervivientes 2014, donde tiró la toalla cuando prácticamente acababa de saltar desde el helicóptero. "Vas a durar más que en Gran Hermano, eso seguro", replicó Oriana aludiendo así al 95% de los votos con el que fue expulsada Nagore de GH 11.

"Ten narices. Primero ve a Supervivientes y luego hablamos, guapa", insistió la extronista antes de que la vasca le recordara que también había abandonado GH VIP 6 a las pocas horas de haber ingresado en la casa de Guadalix de la Sierra en una decisión que la mantuvo casi un año apartada del universo Telecinco.