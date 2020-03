"La 'marquesa' ultra del PP": el rótulo de Antena 3 para Cayetana Álvarez de Toledo tras sus críticas a La Sexta Ecoteuve.es 4/03/2020 - 8:58 0 Comentarios

La portavoz del PP atacó al segundo canal de Atresmedia por "erosionar la democracia"

"La 'marquesa' ultra del PP". Con este rótulo presentó Antena 3 Noticias a Cayetana Álvarez de Toledo este martes el informativo de la sobremesa, después de que la portavoz popular arremetiera contra La Sexta. Ambas cadenas pertenecen al mismo grupo audiovisual.

Cayetana Álvarez de Toledo acusó a La Sexta de "hacer negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia". Lo hizo en el transcurso de una entrevista en Onda Cero, que también está dentro del grupo Atresmedia.

"¿Usted cree que La Sexta trabaja por la destrucción de la democracia de nuestro país?", le preguntó Carlos Alsina. "Por la erosión, sí. Hace negocio con eso. Lo he dicho siempre, sí, sí".



La respuesta de Antonio García Ferreras desde Al rojo vivo no se hizo esperar. El presentador contestó con dureza a la diputada del PP, de quien dijo que es "especialista en manipulación y una especialista en discursos del odio". "No nos asustan sus amenazas ni sus mentiras", comentó, rotundo, el periodista de La Sexta.



Antena 3 Noticias hizo un repaso a las salidas de tono de Álvarez de Toledo y recopiló las críticas que ha recibido desde dentro de su partido. Lo hizo bajo el rótulo "La 'marquesa' ultra del PP".